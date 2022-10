As bevrijder Richard Brookes uitgestrooid in IJzendijke: ‘Zijn pad leidt opnieuw naar deze plaats’

Richard Brookes was namens de Royal Engineers een van de bevrijders van West-Zeeuws-Vlaanderen. Als bij een wonder arriveerde hij in oktober 1944 te laat op de boerderij van familie De Dobbelaere aan de Isabellaweg in IJzendijke. Daar voltrok zich een tragedie. Een tankwagen ontplofte, daardoor lieten minstens veertig Britse en Canadese soldaten het leven. Brookes stierf twee jaar geleden. Donderdag is een gedeelte van zijn as uitgestrooid op de boerderij.