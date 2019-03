Arnhemmer zonder rijbewijs achter het stuur in Hulst: politie neemt auto in beslag

Agenten betrapten de vrouw rond 20.00 uur in Schoondijke. Ze moest een blaastest ondergaan op de Damstraat en daaruit bleek dat ze te veel had gedronken: vier keer zoveel als toegestaan. De politie heeft haar rijbewijs in beslag genomen en de officier van justitie zal beslissen of ze dat terugkrijgt.

Op de Spoorweg in Hulst kreeg een auto rond 00.45 uur een stopteken van de politie. Toen de bestuurder stopte, vertelde hij meteen dat hij geen rijbewijs had. Dit was al de derde keer dat de man achter het stuur betrapt was zonder rijbewijs. Agenten namen contact op met de officier van justitie, die bepaalde dat de auto in beslag genomen kon worden.