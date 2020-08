AreaX kijkt naar wat wél kan: festivalterrassen in Walsoorden en Terneuzen

Twee keer drie dagen wordt er op de twee locaties het AreaX Festival Terrace gehouden. AreaX is een nieuw pop-upevenement in Zeeuws-Vlaanderen waartoe Merijn Plasschaert en Werner Coppieters het initiatief nemen. Vanaf mei zouden er pop-upfeesten met dj’s op wisselende geheime locaties worden gehouden, in een clubsetting. De kaartverkoop voor de eerste editie ging hard, maar toen kwam corona. De geplande feesten konden niet doorgaan. In de tussentijd waren er online uitzendingen, die op bijzondere locaties werden opgenomen. Die werden goed bekeken en de initiatiefnemers merkten dat er stilaan behoefte was aan een écht feestje.

Festivalterras

Met de gemeenten Hulst en Terneuzen werd gekeken naar wat er kan. Dat werd AreaX Festival Terrace. De haven van Walsoorden en parking Boskalis naast Snowworld in Terneuzen worden ingericht als festivalterras, waar vriendengroepen kunnen luisteren naar muziek van dj’s met een lichtshow. Dat doen ze zittend op een gereserveerd terras, in groepjes van vier of zes personen. Voor vips is er tegen betaling een lounge-caravan tot tien personen te reserveren. Werner Coppieters: ,,We willen hiermee laten zien wat wél mogelijk is.” Het AreaX Festival Terrace wordt van 11 tot en met 13 september in Terneuzen en van 25 tot en met 27 september in Walsoorden gehouden. Reserveren kan via areaxevents.nl en de entree is gratis. Er wordt bij de reservering wel borg gevraagd, die bezoekers terug krijgen op het festival.