AreaX; dansen in je eigen bubbel op kleinste grote openluchtfestival

Verdachte steekpar­tij Terneuzen nog vast, slachtof­fer nog in ziekenhuis

9 september TERNEUZEN - De verdachte (18 jaar uit Axel) van de steekpartij maandagmiddag in Terneuzen zit nog vast. De rechtbank bepaalt donderdag of hij langer in de cel moet blijven Het slachtoffer (15 jaar uit Sas van Gent) ligt nog in het ziekenhuis. Hij is wel van de intensive care.