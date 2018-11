Archief Terneuzen weg, informatiepunt komt

Primeur in Zeeuws-Vlaanderen: Waterstof door ‘loze’ gasleiding

27 november TERNEUZEN - De primeur is voor Zeeuws-Vlaanderen, voor het eerst is een ‘loze’, bestaande hoofdgastransportleiding in Nederland in gebruik genomen voor het transport van waterstof. ,,Een belangrijk punt in de geschiedenis", aldus Gasunie-topman Han Fennema.