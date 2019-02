Archeologische primeur voor Oostburg: vijgenpit uit eerste eeuw is oudste van Zeeland

De tot voor kort oudste vijgenpit kwam uit Goes en dateert van de elfde tot dertiende eeuw. In Aardenburg en Hulst werden eerder ook middeleeuwse vijgen gevonden. Dat de vondst uit Oostburg uit de eerste eeuw komt, is daarom erg bijzonder en vertelt veel over de geschiedenis van Oostburg, legt archeoloog Nathalie de Visser van Edufact uit. ,,De vijgen zijn meegekomen met de Romeinen. Zij hebben die meegenomen uit mediterraan gebied en geïntroduceerd in de lage landen.”