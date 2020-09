Applaus voor Hulster levensredders: Buurvrouw stikte bijna in stukje brood

Kaart geeft korting bij dertien restau­rants in West-Zeeuws-Vlaanderen

4 september BRESKENS - De restaurants The Bull, Da Bruno en De Buurman in Breskens verkopen sinds deze week een kortingskaart voor dertien eetgelegenheden in West-Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee willen ze de horeca een hart onder de riem steken.