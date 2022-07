Appartementencomplex Kruithuis moet de volgende oppepper worden voor de Terneuzense binnenstad

De bouwvakkers bereikten donderdagochtend het hoogste punt van het complex, waarin dertig huurappartementen zijn voorzien. Dat was reden voor een bescheiden feestje. Het verhaal is eigenlijk simpel: Ben de Graaff runde twintig jaar zelf een winkel in de voormalige tramremise in Terneuzen en verhuurde het pand in 2008 aan Carpet Right. Toen die winkel in 2018 naar het winkelcentrum Kennedy-West verhuisde, zat De Graaff met een leeg gebouw.