Appartementencomplex Anna Bijns is bijna klaar: Terneuzen is straks 66 nieuwe adressen rijker

Dronken bestuurder valt enkele uren na melding op door slingerend rijgedrag vlakbij Terneuzen

Het rijbewijs van dronken automobilist is gisteravond ingevorderd toen de bestuurder slingerend over de weg reed in de omgeving van Terneuzen. Over de persoon kwam eerder op de avond al een melding binnen, maar het duurde een tijd voordat de politie de bestuurder zag passeren.

11 september