Appartementen van Beaufort in haven Breskens gaan als zoete broodjes en dat is geen verrassing

De skyline van Breskens verandert snel. Waar voorheen de graansilo het uitzicht van het vissersdorp bepaalde, is die eer nu aan de drie woontorens van appartementencomplex Pharos aan de Westhavendam. Vorig jaar is de silo gesloopt, even daarvoor was het beeldbepalende kunstwerk Broden en Vissen van Johnny Beerens al verwijderd. Op die plek aan de Middenhavendam komt project Beaufort, goed voor 269 appartementen. De verkoop van de eerste woningen is onlangs gestart. En surprise, surprise: ze zijn ongekend populair.