App moet bezoekers Sluis waarschuwen tegen drukte

In het winkelcentrum van Sluis was de drukte in het derde weekend na de heropening van de grens goed te beheersen. De afgelopen twee zondagen werd via social media bezoekers afgeraden een bezoek te brengen aan de stad. ,,Dit leverde nogal discussie op", zegt burgemeester Marga Vermue. ,,Daarom gaan we proefdraaien met een berichtendienst. Wie zich aanmeldt, wordt direct via een bericht op de telefoon op de hoogte gehouden van de afspraken die gelden voor de toegang naar en in Sluis.”