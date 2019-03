Antwerpse ring volledig versperd door ongeval met 5 vrachtwagens

Minister Hugo de Jonge in Zaamslag: ‘Is de schoenen­zaak er nog steeds?’

4 maart ZAAMSLAG - Vice-premier Hugo de Jonge was vanavond weer even terug in Zaamslag, de plek van zijn jeugd. In het Podium van Zaamslag ontmoette De Jonge zijn oud-klasgenoten van de lagere school. Eerder op de avond bezocht de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziekenhuis ZorgSaam.