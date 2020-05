Antwerpse industrie wil in 2030 vijftig procent minder CO2 uitstoten

ANTWERPEN - Ook de industrie in het Antwerps havengebied gaat werk maken van het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. De doelstelling is een halvering in 2030.

Acht bedrijven hebben zich verenigd onder de noemer Antwerp@C om dit samen voor elkaar te krijgen. Het gaat om Air Liquide, BASF, ExxonMobil, Ineos, Total, Fluxys en de Haven van Antwerpen.

Het Antwerps havengebied, één van de grootste chemische en petrochemische clusters ter wereld, was in 2017 goed voor de uitstoot van 18,65 miljoen ton CO2. Antwerp@C wil die hoeveelheid in 2030 hebben gehalveerd door CO2 af te vangen, te hergebruiken en ondergronds op te slaan.

Naar Noorwegen

Een idee is CO2 te verzamelen, via een pijplijn naar Rotterdam te transporteren en vervolgens per schip te vervoeren naar lege gasvelden in het Noorse deel van de Noordzee. België beschikt zelf niet over opslagcapaciteit in de zeebodem.

Overheidssteun is nodig om het project kans van slagen te geven, aldus het Antwerpse cluster. Subsidieaanvragen zijn ingediend bij de Europese Unie, de Belgische en de Vlaamse overheid. Antwerp@C voert momenteel een haalbaarheidsstudie uit met het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.