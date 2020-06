Antwerpen wil wandelstad worden: minder auto's in centrum

De komende jaren wordt de zestiende-eeuwse binnenstad voetgangersvriendelijker gemaakt. Het gaat om het gebied tussen Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien en de Kronenburgstraat. Het stratenpatroon stamt grotendeels nog uit de middeleeuwen en het stads- en districtsbestuur wil voetgangers er weer ruim baan geven. De binnenstad telt ruim 73 kilometer aan straten en het doel is dat 83 procent daarvan verandert in woonerven, voetgangerszones of autoluwe zones. Vóór 2024 moeten er al iets meer woonerven en autoluwe of autovrije zones zijn, volgens planning worden er een aantal straten opnieuw aangelegd. Het streven is om na 2024 een voetgangersvriendelijk gebied te hebben.

Gevolgen voor bezoekers

Dat heeft ook gevolgen voor bezoekers van de stad. In het gebied dat afgebakend wordt door de Kaaien, Oudeleeuwenrui, Leien, Kasteelpleinstraat, Kronenburgstraat en Scheldestraat wordt bewonersparkeren ingevoerd. Parkeren in een (woon)erf wordt verboden, behalve in vakken met een ‘P.’ In een woonerf staan alleen huizen, in een erf ook winkels en horeca. Auto's zijn er te gast en er mag maximaal 20 kilometer per uur worden gereden. Parkeerplaatsen zijn alleen bedoeld voor bewoners, bezoekers van bewoners en vergunninghouders zoals mantelzorgers. Toeristen of dagjesmensen worden naar parkeergarages of grote parkeerterreinen geleid. In een autovrije of autoluwe zone zijn geen parkeerplaatsen. Er mag er alleen plaatselijk verkeer komen en wagens die moeten laden of lossen.