Antoon twee keer in een maand twee keer in Zeeuws-Vlaanderen: eerst op Vestrock, daarna op De Ballade

Hockeyster Imke Verstrae­ten (17) ligt ver voor op leeftijds­ge­no­ten; ‘Mooi om nu al twee finales te hebben gespeeld’

LOUVAIN-LA-NEUVE - Dat Imke Verstraeten op haar zeventiende al tweemaal voor het landskampioenschap van België heeft mogen spelen, is waarschijnlijk uniek. Het talent uit Hulst loopt in elk geval ver voor op haar leeftijdsgenoten. ,,Ze is de jongste speelster in de hele competitie”, gaf haar vader Erwin zondag na de tweede finalewedstrijd in het Waalse Louvain-la-Neuve aan. ,,En bij de beste vijf ploegen is ze zelfs véruit de jongste. Ze is groot en sterk, ze kan gewoon mee.”

9 mei