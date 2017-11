Anne Frank: Ondergedoken met een bitch en een barbie

TERNEUZEN - Het verhaal van Anne Frank is heilig. Terecht. Maar dat wil niet zeggen dat Anne Frank zelf een heilige was. Dat is het uitgangspunt van een nieuwe toneelbewerking.

Ruim twee jaar (van 6 juli 1942 tot 4 augustus 1944) zat de familie Frank ondergedoken in het achterhuis van de Prinsengracht 263 in Amsterdam. Anne kwam er binnen als 13-jarig meisje. Ze had juist voor haar 13de verjaardag (op 12 juni) een dagboek cadeau gekregen. Vanaf het moment van onderduiken schreef ze daar bijna dagelijks in. Ze noemde haar dagboek 'Kitty', en onbewust liet ze daardoor blijken dat het een intiem dagboek moest zijn.

Op 28 maart 1944 doet minister Gerrit Bolkestein op Radio Oranje een oproep om alle dagboeken zoveel mogelijk te bewaren voor oorlogsdocumentatie. Anne gaat dan haar dagboek herschrijven om het voor publicatie geschikt te maken. Die publicatieversie (versie B) heeft zij niet af kunnen maken, maar daardoor zijn sommige dagboekaantekeningen van de oorspronkelijke versie (versie A) niet bewaard gebleven.

Talent

Op 5 april 1944 noteert ze in haar dagboek: ,,Ik weet dat ik kan schrijven. Een paar verhaaltjes zijn goed, m'n Achterhuisbeschrijvingen humoristisch, veel uit m'n dagboek spreekt, maar... of ik werkelijk talent heb, dat staat nog te bezien." Vanaf welk moment ze van zichzelf wist dat ze misschien wel schrijfster zou willen worden, is onduidelijk. Maar feit is dat de authentieke toon misschien geleden heeft onder die wens om schrijfster te worden. Of anders wel onder het niet denkbeeldige gevaar dat in die kleine ruimten vol anderen het dagboek in verkeerde handen zou kunnen komen.

Met andere woorden: was de échte Anne misschien dan toch een andere Anne dan degene die miljoenen lezers uit haar dagboek hebben leren kennen? Vast staat dat veel van wat Anne schreef over haar ontluikende seksualiteit door vader Frank geschrapt werd, toen het dagboek in 1947 voor het eerst werd gepubliceerd. Over de ruzies met haar moeder hebben de meeste lezers ook niet de volle waarheid te lezen gekregen.

Een 'afgrijselijke' moeder, een 'onbereikbare' zus, nog vier relatief wildvreemden met hun onhebbelijkheden, opeengepakt in veel te kleine ruimten. Wat deed dat, samen met de constante oorlogsdreiging, met een opgroeiend meisje? En hoe werkte het gedrag en het karakter van dat meisje op de mensen om haar heen? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor de nieuwe bewerking van Anne Franks dagboek door Ilja Leonard Pfeijffer.

Oorlogsgebieden

In zijn versie ligt de nadruk meer op wat het zo dicht op elkaar samenleven met mensen doet. De mengeling van emoties als angst, vertwijfeling, wanhoop en tussen alles door ook nog momenten van hoop en flarden van liefde, dat wordt nog steeds dagelijks gevoeld in oorlogsgebieden. Zo'n soort eigentijdsheid streeft Pfeijffer bewust na, onder andere door naoorlogse woorden te gebruiken. Barbiepop bijvoorbeeld (Anne beschrijft haar zus op die manier). Of, al wat feller, een woord als bitch.

Dat één van de achterhuisbewoners een bitch was, komt in het brave en beschaafde dagboek van Anne wel van onder de regels tot uitdrukking maar niet rechtstreeks. Zo fel en zo direct is de papieren Anne niet. Maar de echte misschien wel, en op die gedachte bouwt Pfeijffer zijn moderne bewerking. De verering en de eerbied waarmee het dagboek wordt benaderd, moesten terzijde geschoven worden. Moeilijk, maar uitdagend.

Cast en creatives voor deze toneelversie zijn niet de geringste. Regisseur Johan Doesburg heeft de beschikking over topacteurs als Hajo Bruins, Oda Spelbos, Raymonde de Kuyper, Cees Geel en Marie Louise Stheins. Naast hen de jongere garde, met onder anderen Anne van den Burg (die een overtuigende Anne neerzet) en Amarenske Haitsma (die als zus Margot mooi reliëf geeft aan Anne). Met z'n allen - en ze zijn ook voortdurend allemaal op toneel - moeten zij uitbeelding geven aan twee jaar ongeduldig en geïrriteerd wachten op de bevrijding.

IJzig en kaal

Lees jij de PZC nieuwsbrief al?

Elke dag het laatste nieuws vanzelf in je inbox. Schrijf je in voor

Elke dag het laatste nieuws vanzelf in je inbox. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief! Het decor is ijzig en kaal. Het is een ijzeren stellage, met hekken zoals je die bij een asielcentrum of een grensovergang zou kunnen tegenkomen. Zo wordt het gevangen zitten en het niets voor elkaar kunnen verbergen, doeltreffend gesymboliseerd. Wat met de beste bedoelingen en met de beschaving van tussen vrienden en familie is samengekomen, moet stapje voor stapje zijn vernislaagje prijsgeven. De ware aard toont zich meer en meer. Spanningen lopen op. Dat je slachtoffer bent, maakt je geen heilige.

Zo'n icoon als het 'Dagboek van Anne Frank' van zijn onaantastbare heiligheid te ontdoen, is geen gemakkelijke opdracht. Toch lukt het onder andere door het knappe spel van Raymonde Kuyper (mevrouw Van Pels) om de lach uit te lokken. Oda Spelbos maakt van Edith Frank misschien wel het meest interessantste personage, en plaatst haar in een verhelderend licht. Sowieso is dit een bewerking waarin het niet allemaal om Anne draait. En dat is waarschijnlijker heel wat dichter bij de feiten dan alle eerdere toneel- en fimversies durfden gaan. Dat is een grote verdienste van deze voorstelling.