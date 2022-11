Anja is al 40 jaar de dorpsjuf van Philippine: ‘Kinderen leren lezen, dat blijft iets magisch’

Neem nou deze dinsdag. Anja (60) is vandaag veertig jaar juf op basisschool Laureyn (vroeger De Stelle). En dat betekent dat ze iets moet doen waar ze niet zo goed in is: de touwtjes uit handen geven. Toneelstukjes, gebak, lovende woorden... Het kan niet op voor de juf. En dan komt ook de krant nog langs. ,,Nee, dat meen je niet. Ik had nog zó gezegd...’’, zegt ze terwijl ze taart aansnijdt voor een groep leerlingen.

Helaas, te laat. Die fotograaf is écht van de krant, en die verslaggever ook. Er rest haar niets anders dan het vandaag maar ‘helemaal los te laten’ en te genieten van wat collega's en de kinderen allemaal in petto hebben. Ze trekken niet voor niets van alles uit de kast; Anja is in veertig jaar uitgegroeid tot een echte dorpsjuf. Iedereen in het dorp kent haar. Ook al woont ze niet in Philippine, maar in Schoondijke.