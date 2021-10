Anita heeft haar afgeladen erf opgeruimd: ‘De steun die ik kreeg, maakt mij pas echt een rijk mens’

monnikenwerk Strijders voor de paus in Hulst

9 oktober Het lijkt vanzelfsprekend dat de kerk en staat ieder hun eigen gang gaan. Maar dat is het niet. Geestelijk leiders hebben toch flink wat in de melk te brokkelen op het Arabisch schiereiland en in Afghanistan? Onze overheid houdt de vinger aan de pols bij onder andere levensbeschouwelijk onderwijs. En hoe lang geleden is het nu eigenlijk dat Paus Pius IX vrijwilligers opriep om “De Stoel van Petrus” te verdedigen?