Angst voor coronavleermuizen in toren Hedwigepolder

Geen twijfel meer mogelijk, herstel Sasse Westkade begonnen

23 juni SAS VAN GENT - Veel voorwerk is al verricht, maar deze week is dan daadwerkelijk het herstel van de Westkade bij kunstmestfabriek Rosier in Sas van Gent begonnen. Rosier-directeur Edwald Segers is opgelucht. ,,Er is geen twijfel meer mogelijk, we zijn los.”