Analyse: Hulst krijgt nog een zware dobber aan Plan Perkpolder

Stichting De Melkkan kan terecht in oude Regenboog­school in Hulst

15:00 HULST – De gebeden van De Melkkan zijn verhoord. De stichting die opkomt voor Hulstenaren die in armoede leven, krijgt een grotere stek, in de voormalige Regenboogschool aan de Tabakstraat in Hulst. Donderdag ondertekenen wethouder Adri Totté en vertegenwoordigers van De Melkkan een overeenkomst.