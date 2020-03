Amerikaanse vlieger overleefde drie crashes

De Meester en Stoutjesdijk werken al jaren aan hun standaardwerk. Volgens een bewonderingswaardig strak schema stellen ze regio na regio te boek. Deel 1 ging over Noord-Beveland. Dat past nog in één boek. Deel 2 over Schouwen-Duiveland, dat eind 2018 werd uitgeven, was al verdeeld over twee boeken. Ook de 738 pagina’s van het nu verschenen deel 3 over Zeeuws-Vlaanderen zijn over twee boeken verdeeld. ,,Het is tot nu toe ons ‘zwaarste’project’”, zeggen De Meester en Stoutjesdijk. Ook in dit boek zijn de lotgevallen van honderden piloten, bemanningsleden en slachtoffers op de grond tot in detail beschreven.