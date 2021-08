Ambachtelijk weekend in Hulst: iets unieks op de kop tikken op tientallen plekken

Bressiaan­ders niet bang na steekinci­dent, maar het houdt het vissers­dorp wel bezig

16 augustus BRESKENS - Bang om ’s avonds de straat op te gaan? Nee, dat zijn Bressiaanders over het algemeen niet na het steekincident van afgelopen weekend. Wél wordt er veel over gepraat in het dorp: ‘Er zou onenigheid zijn geweest over sigaretten.’