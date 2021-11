Alwéér nieuw Chinees restaurant in voormalige dansschool in Terneuzen: ‘Het gaat ons wel lukken’

KOMT VOOR ELKAAR Komt voor Elkaar: Willy geeft maandver­band weg, want er is veel leed door menstrua­tie­ar­moe­de

Willy van Drongelen uit Terneuzen, pleegouder van vijf kinderen, heeft in haar Geven Of Nemen Kast menstruatieproducten voor vrouwen die daar geen geld voor hebben. Zij is een mooi voorbeeld van iemand die een rol kan spelen in de gloednieuwe PZC-actie Komt voor Elkaar, waarbij mensen die hulp zoeken en mensen die helpen met elkaar in contact worden gebracht.

23 november