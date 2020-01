Alsnog 192 zonnepanelen op brede school Othene

TERNEUZEN - Op het dak van de brede school in de Terneuzense wijk Othene komen toch zonnepanelen. Een collectief van 22 particulieren en de gemeente Terneuzen hebben na wat gedoe over en weer alsnog een akkoord gesloten.

Peter Beije, voorzitter en secretaris van officieel Zonne-Coöperatie BS Othene UA, is blij dat het zo ver is. ,,We zijn er juli 2018 mee begonnen en gelukkig is een resultaat nu binnen handbereik.” Daar zag het halverwege vorig jaar niet naar uit. De gemeente Terneuzen, eigenaresse van het schoolgebouw, en de coöperatie lagen met elkaar overhoop.

Verkeken

De kans dat de gemeente toestemming zou geven voor de plaatsing van zonnepanelen leek verkeken. Ambtelijk was enthousiast gereageerd op het initiatief, maar bestuurlijk was het nog niet afgekaart. ‘Moeten we wel voor niets een eigen dak beschikbaar stellen voor een zonnepark van anderen?', was de hamvraag.

Zo heet als de soep medio 2019 werd opgediend, wordt die uiteindelijk niet gegeten. Wethouder Ben van Assche kon onlangs in de gemeenteraad meedelen: ,,We zijn eruit.” De gemeente neemt zelf voor twintig procent deel in de coöperatie, de 22 particulieren voor de resterende tachtig procent. De scholen in het gebouw zullen ook van het zonnepark profiteren.