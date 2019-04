Als Westdorpe echt geen zonnepark wil, dan doe ik het niet

Tijdens een commissievergadering deed Verhelst zijn plannen al uit de doeken. Wethouder Frank van Hulle wees hem er toen op dat zijn land in de recente zonne-energievisie is aangewezen als open gebied en dat een zonnepark er in principe niet mogelijk was. Onterecht vind de akkerbouwer zelf. ,,Ze vroegen me daar of ik een zonnepark nou mooi vind... Nou ja, ik vind mijn vrouw mooier maar die geeft niet zoveel energie. Vroeger was het hier niet zo open als nu. Hier stonden boomgaarden, het was altijd veel groener. Er leefden veel meer beesten. Nu hebben ze nergens meer om te schuilen. Als jager en akkerbouwer weet ik wat hier leeft. Fazanten zie je amper nog, patrijzen nooit meer. Ik wil dat weer terugbrengen. Ik wil het zonnepark omzomen door kruiden en bloemen, misschien ook bomen.”