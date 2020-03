‘Als we stoppen met vuil ophalen wordt het chaos’

Terneuzens echtpaar eindelijk in Italië van cruise­schip af en op weg naar Nederland, gekleed als Marsmanne­tjes

20:46 SAVONA - Dagen hebben ze erop moeten wachten, Terneuzenaar Adri van de Wege en zijn vrouw Matilde, maar het is gelukt, liet hij dinsdagavond weten. ,,We zijn vertrokken van ons cruiseschip in Savona (Italië) en in de bus onderweg naar Nederland.”