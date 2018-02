'Als onze kinderen hier later willen gaan wonen, wordt het heel moeilijk'

Woningmarkt moet veranderen, maar hoe dan?



SLUIS - Nieuwbouw in iedere kern, het afschaffen van het verbod op tweede woningen zodat huizen weer betaalbaar worden of maatwerk per dorp? De nieuwe coalitie in de gemeente Sluis krijgt na de gemeenteraadsverkiezingen meteen een pittige opdracht. Er moet ‘ iets’ gebeuren aan de West-Zeeuws-Vlaamse woningmarkt. Maar wat dan?



Er dreigt een tekort aan starterswoningen in de gemeente Sluis, concludeert onderzoeksbureau Companen. Het bureau deed in opdracht van de Sluise gemeenteraad onderzoek naar de situatie rond starterswoningen, die dat wil gebruiken bij het opstellen van nieuw beleid. Er zijn volgens het onderzoek 183 startershuizen nodig voor mensen uit de gemeente Sluis zelf. Ruim de helft van hen wil huren. De andere helft die een huis wil kopen, ondervindt moeilijkheden. In de praktijk is er jaarlijks één persoon of stel in de kustdorpen op zoek naar een starterswoning in de eigen kern, concluderen de onderzoekers.



Het rapport riep woensdagavond allerlei vragen op tijdens een commissievergadering van de Sluise gemeenteraad, want is alles wel meetbaar? Hoeveel mensen hadden zich wíllen vestigen in de gemeente Sluis maar konden het niet, vroegen D66 en PvdA zich af. En hoe onderbouw je anderzijds dat er een behoefte bestaat die groter is dan één? Je kunt, kortom, niet in iemands hoofd kijken. Want, merkten enkele fracties op, waarom lukte een nieuwbouwproject in Retranchement enkele jaren terug niet? Ook het afschaffen van het verbod op tweede woningen, dat een jaar paar geleden is ingevoerd, is een splijtzwam. “Véél werk voor de nieuwe coalitie”, verzuchtte commissievoorzitter Sjaak Quaak.