‘Als je pijn in je kont hebt, vergaat het plezier in fietsen je heel snel’

De coronamaatregelen gaven de recreatieve fietsbranche begin vorig jaar een enorme boost. Sporten in groepsverband en in sportscholen mocht een tijd niet meer. Dus gingen veel mensen aan de wandel of op zoek naar een fiets, om toch in beweging te blijven. Maar lange afstanden rijden doe je niet zomaar. Het vergt niet alleen conditie, maar ook precisie. Want wie niet goed op zijn fiets zit, vergaat het plezier al snel. Een pijnlijke nek, rug of kont kunnen er al snel voor zorgen dat je een racefiets maar in de schuur laat staan.