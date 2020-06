Als het weer mag, is AreaX klaar voor pop-up feesten op geheime locaties

SINT-JANSTEEN - Een pop-up evenement met dj's op steeds wisselende geheime locaties. Als het weer mag, is AreaX er klaar voor. In de tussentijd zijn er online uitzendingen.

In de kerk van Sint-Jansteen klinkt er op zaterdagavond technomuziek van drie dj's. Het enige dat er nog mist, is een dansende menigte. Daar komt vanaf september verandering in, hopen Merijn Plasschaert en Werner Coppieters van AreaX. Vanaf mei zouden er acht pop-up feesten gehouden worden in Terneuzen en omgeving, met verschillende muziekstijlen en een clubachtige setting. Per evenement zijn er driehonderd tickets en de locatie is onbekend tot twaalf uur voor aanvang. ,,We zochten naar iets wat er nog niet was", legt Merijn uit.

Uitpakken op bijzondere locatie

Daar bleek behoefte aan. De kaartverkoop voor de eerste editie ging hard, tot de coronacrisis toesloeg. Het duo hoopt in september of in de winter alsnog feesten voor publiek te kunnen geven. ,,En ondertussen willen we laten zien wat we doen”, zegt Werner. De eerste twee edities werden live uitgezonden vanuit een tuin in Zuiddorpe en in natuurgebied Braakman. Daar keken zo’n 1100 mensen naar. Met derde editie wil AreaX uitpakken. Er werd een bijzondere locatie in Zeeuws-Vlaanderen gezocht en gevonden: de eigenaren van de kerk van Sint-Jansteen stelden de ruimte beschikbaar.

Zaterdag werd het evenement opgenomen. Werner: ,,We zijn vrijdag op gaan bouwen en er wordt gefilmd met vier camera's. We hebben een team voor licht en geluid en alles wordt nog gemonteerd.” AreaX zendt op zaterdag 20 juni uit van 21.00 tot 00.30 uur, via areaxevents.nl. Dj's RolanD B31, Gio en Pofpofpas draaien.