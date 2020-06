Als de oude woningen in Zeeuws-Vlaanderen niet worden aangepakt, dreigt een leegloop

Stef Bos treedt tóch op, in een theetuin in Overslag

11:55 OVERSLAG - We laten de coronatijd langzamerhand achter ons, maar voor cultuurliefhebbers blijft het nog even wachten op nieuwe voorstellingen. Stef Bos ruilde zondag zijn theaterzaal voor een keer in voor theetuin De Mol in Overslag, vlak bij zijn woonplaats net over de Belgische grens. Sylvia Vonk, die de gezellige theetuin uitbaat, zag de kaartjes voor de twee optredens op zondag op één middag de deur uit vliegen.