Als alles doorgaat, ken je de binnenstad van Terneuzen over tien jaar niet meer terug

1. Minder winkels, meer huizen en horeca

Als er ergens de gevolgen van internetverkoop zichtbaar zijn, dan is het wel in de binnenstad van Terneuzen. Maar ook andere keuzes deden het winkelaanbod in het centrum geen goed. Een publiekstrekker als Action trok naar het nieuwe, drukke winkelgebied aan de Kennedylaan. De leegstand in de traditionele winkelstraat is nooit meer helemaal op te lossen met nieuwe winkels. Daarom is bedacht dat de Noordstraat zo'n beetje vanaf de Havenstraat tot aan het te slopen ABC-complex een mix moet worden van wonen, winkels en horeca. Of zoals in het toekomstplan staat: het centrum moet niet alleen een ‘place to buy’ zijn, maar meer ook een ‘place to be’.