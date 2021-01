Alles beter dan volledige afsluiting Belgische grens, maar verschillen in coronabeleid blijven ergerlijk

Opinie Versplinte­ring in politiek Terneuzen compleet, grote partijen moeten kritische raadsleden veel meer vrijheid gunnen

27 januari TERNEUZEN - De versplintering van het politieke landschap is compleet in Terneuzen. Met de terugkeer van voormalig wethouder Paula Stoker met de eigen partij Terneuzen Sterk stijgt het aantal fracties in de 31 zetels tellende Terneuzense gemeenteraad tot het ongekende aantal van dertien. Wordt Terneuzen langzamerhand onbestuurbaar?