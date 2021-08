Alle zwembaden zijn weer open, behalve Scheldorado: ‘Kinderen met opblaaskrokodillen rijden hier huilend weer weg’

COMMENTAAR Scheldora­do

9:16 De staat van zwemparadijs Scheldorado in Terneuzen is veel inwoners een doorn in het oog. Het zwembad is al sinds maart vorig jaar dicht en alles wijst er op dat het ook niet meer open zal gaan. De Oostappen Groep is sinds 2013 eigenaar van het dertig jaar oude zwemparadijs aan de Westerschelde. De Groep ‘kreeg’ het bad, toen het zich meldde voor de overname van vakantiepark De Braakman, nu Marina Beach geheten.