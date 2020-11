Alle stoelen in restaurant De Baeckermat in Westdorpe bezet door beren voor KiKa

Geweldig nog iets te kunnen doen

Zo is het balletje gaan rollen. Voorzitter Coen Mulder van de Rotaryclub was direct enthousiast. De serviceorganisatie houdt jaarlijks in De Baeckermat voor goede doelen een brunch in het voorjaar en een oesterparty in het najaar. De coronacrisis zette ook daar dit jaar een dikke streep door. Van de Vijver: ,,Het is geweldig dat we met deze berenactie toch nog een goed doel kunnen steunen.”