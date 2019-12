All Terneuzen wants for Christmas is youuuuuuuu

Miranda Francke van de organiserende Stad Terneuzen genoot al bij de eerste klanken van feestband Flat Out van het fantastische sfeertje. Met All I want for Christmas van Mariah Carey zette de negenkoppige liveband, compleet met blazerssectie, gelijk de toon voor een spetterende kerstparty. ,,Doordat de teksten op zes grote schermen voorbij komen kan iedereen meezingen. Dit sing along spektakel is een onderdeel van de winterfever. De opzet is er een jaarlijks avond uitje van te maken waarbij vooral het kerstgevoel naar boven komt. De eerste editie is tegelijk al een schot in de roos.”

Foute kersttruien

Met foute kersttruien-, mutsen en pakken speelden bezoekers op het festijn in. Er schalde niet alleen een arsenaal aan kerstnummers door de tent. Flat Out speelde een mix van covers. Meezingen met Duurt te lang van Davina Michelle gaf net zoveel voldoening als je stem verheffen op Last Christmas van Wham. Thomas Coppoolse nestelde zich met zijn vrienden direct dicht bij het podium. In zijn kerstpak was hij de grote animator. ,,We gaan geregeld stappen in Terneuzen. Je kent dat wel: een biertje drinken, babbeltje maken. Dit event pas precies in ons straatje. Het ware kerstgevoel bekruipt je. Samenzijn, warmte, gezelligheid, meezingen en dansen. We gaan een geweldig feestje bouwen. Straks hebben we immers twee dagen de tijd om weer op adem te komen en te bezinnen.”