Algemeen Belang Groot Hulst weer winnaar

Algemeen Belang Groot Hulst is wederom de grootste partij in Hulst en behoudt zeven zetels. Lijsttrekker Jean-Paul Hageman kreeg donderdagavond op de verkiezingsavond in Den Dullaert in Hulst de ene felicitatie na de andere en even later gaat de fles met bubbels open. Uitgelaten wordt er door de fractie gefeest en geproost. ,,We hebben zó hard gewerkt en ik ben zo trots op de kandidaten”, zegt Hageman. Als je zulke sterke mensen achter je hebt, kun je niet verliezen. Het ging de afgelopen vier jaar goed en de kiezer heeft ons daarvoor beloond.” Hij doelt daarmee op het coalitieprogramma, waarvan veel punten zijn uitgevoerd. ,,Ik ben trots op wat we de afgelopen vier jaar hebben gerealiseerd.”