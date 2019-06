Algemeen Belang Groot Hulst: gevolgen voor Zeeuws-Vlaanderen groot bij CO2-belasting

Het kabinet wil grote industriële bedrijven een CO2-belasting opleggen over een deel van hun broeikasuitstoot. De vorm waarin dit zal gebeuren, is nog niet bekend. ABGH vreest alvast de gevolgen voor Zeeuws-Vlaanderen en met name de Kanaalzone, waar ook veel Hulstenaren werken. Investeringen in bijvoorbeeld kunstmestfabriek Yara zouden door de extra heffing wel eens kunnen uitblijven. Het bedrijf in Sluiskil-Oost sprak eerder ook die angst uit. Banen kunnen op de tocht komen.