Alfons Leempoels (103) wandelt een marathon in zijn tuin, en de opbrengst gaat naar corona-onderzoek

ROTSELAAR - Sinds vorige week is Alfons Leempoels uit Rotselaar beroemd in heel Vlaanderen. Niet alleen omdat de huisdokter op rust al 103 is. De krasse kerel wandelt in juni elke dag anderhalve kilometer in zijn tuin. Na een maand stappen, moet dat goed zijn voor een heuse marathon. De opbrengst is voor een onderzoek naar Covid-19.