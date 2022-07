Alexander kanoot van Vlissingen naar Breskens: gealarmeerde KNRM hoeft niks te doen

videoBRESKENS - De 53-jarige kanoër Alexander Schindler is van Vlissingen naar Breskens gevaren. Onderweg is de Duitser benaderd door leden van de KNRM in Breskens, maar zij hoefden niet in te grijpen. ,,Hij was niet in de problemen”, zegt KNRM’er Bram Verhage.

Iets na 6.00 uur kreeg de KNRM dinsdagochtend vanaf het fietsvoetveer de melding dat Schindler in zijn kano op de Westerschelde was gezien. De Duitser leek vanwege de sterke stroming in de problemen te zijn geraakt. De KNRM rukte vervolgens uit met reddingboot de Zeemanshoop. ,,Toen we bij hem aankwamen, vertelde hij dat alles oké was”, zegt Verhage. ,,We zijn meegevaren tot Hoofdplaat en hebben hem daarna overgedragen aan Rijkswaterstaat.”

,,Het is niet toegestaan om met een kano in de vaargeul te varen, maar daar was hij inmiddels al uit”, reageert Martijn Kapel namens Rijkswaterstaat. ,,De bemanning van de RWS 78 heeft hem begeleid tot de Belgische grens. We hebben onze collega's in België geïnformeerd en daarmee houdt het voor ons op.”

Alexander Schindler is al maanden bezig aan een kanoreis naar Griekenland. Hij verkocht zijn hebben en houwen in Duitsland en vertrok op 30 april vanuit zijn woonplaats Darmstadt. Precies een maand geleden kwam de Duitser voor de kust van Westkapelle in de problemen en werd hij met onderkoelingsverschijnselen afgevoerd door de KNRM. Eén van hen vond dat Schindler met zijn leven speelde. Na het hachelijke avontuur vertelde Schindler op het strand van Westkapelle dat hij alleen nog maar buiten wilde zijn.

Schindler peddelde van Westkapelle eerst naar Vlissingen, waar hij een paar dagen op het Nollestrand verbleef. Zonder hulp begon hij aan de oversteek richting Zeeuws-Vlaanderen.

Volledig scherm Alexander Schindler op het Nollestrand in Vlissingen. © Eldridge Pentury

