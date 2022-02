Alaaf! Carnaval gaat (deels) door; ‘Het wordt een gekkenhuis!’

Dorps- en stadsraden Sluis willen meepraten over de woning­markt: ‘We hebben nu een nieuwe kans’

SLUIS - Hoe moet de woningmarkt er in de gemeente Sluis de komende jaren uit gaan zien? In Sluis is dat onderwerp een heet hangijzer en de dorps-en stadsraden willen er daarom graag over meepraten. ,,Dit is dé uitgesproken kans voor participatie", zegt Peter Zuurbier namens de raden.

