Al eens een klimaatregulerend kostuum gezien? Bizarium Sluis opent museumseizoen met nieuwe aanwinsten

Zo werken ze onder meer aan een duikbootpak uit 1918 en het klimaatregulerend kostuum uit 1858: de jas en hoed hebben een instelbare klimaatregelaar. Het kostuum is winddicht en bij hitte kunnen ‘koelvinnen’ worden geopend. In het museum voor bizarre uitvindingen zijn ideeën en ontwerpen te zien die alleen bestonden op papier of niet verder kwamen dan een prototype.