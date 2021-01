Al bijna twee jaar afgesloten Westkade bij Sas van Gent eind maart eindelijk weer open

De al zo'n honderd jaar oude Westkade ter hoogte van kunstmestfabriek Rosier bleek begin 2019 zo instabiel dat verzakkingsgevaar dreigde. De gemeente Terneuzen besloot het zekere voor het onzekere te nemen en de verbindingsweg over de kade eind februari 2019 af te sluiten. Sas van Gent verloor daarmee plotsklaps de belangrijkste levensader met het Vlaamse achterland.

Eerst uitvechten

Het kostte winkeliers in Sas van Gent veel Belgische klanten, en tot hun ergernis bleef herstelwerk maar uit. Rosier, Rijkswaterstaat en Terneuzen moesten eerst uitvechten wie waar verantwoordelijk voor was. Dat was ook niet gek. Naar verluidt kost de hele operatie 7,5 miljoen euro, waarvan Terneuzen 850.000 euro betaalt. Rijkswaterstaat en Rosier leggen het leeuwendeel op tafel.

Juni vorig jaar zijn de ingrijpende werkzaamheden na veel voorbereidingen in het veld begonnen. De kade is over ruim tweehonderd meter afgegraven en compleet vernieuwd. Sinds november 2019 konden voetgangers en fietsers al wel over een tijdelijk pad op het terrein van Rosier.

Dat pad gaat binnenkort, maandag 18 januari, dicht, wat goed nieuws is. Het maakt de weg vrij om het terrein van Rosier verder in te richten en voor het asfalteren in februari van de weg en het nieuwe fietspad over de gerepareerde Westkade. Als er niks bijzonders meer gebeurt, kunnen vervolgens eind maart - na ruim twee jaar - automobilisten weer als vanouds heen en weer tussen Sas van Gent en Zelzate.