Akkoord over sociaal plan reorganisatie Dow Benelux in Terneuzen

TERNEUZEN - De leiding en één van de ondernemingsraden van Dow Benelux hebben overeenstemming bereikt over een sociaal plan vanwege de eerder bekendgemaakte reorganisatie bij het chemiebedrijf in Terneuzen. Bij die reorganisatie gaan in de productie 105 banen verloren.

Delen per e-mail

Marc Obrie, voorzitter van de ondernemingsraad (OR) van de fabrieken van Dow Benelux, spreekt van een afgewogen akkoord, op grond waarvan het volgens hem mogelijk moet zijn de reorganisatie door te voeren zonder gedwongen ontslagen. De afdeling personeelszaken van Dow kan nu aan de slag. Obrie verwacht dat in december met het gros van de mensen van wie de baan vervalt, gesprekken gevoerd zullen zijn.

De functies die verdwijnen, zijn vastgesteld. Met werknemers die deze vervullen, zal worden besproken wat zij willen. Dat kan betekenen ontslag met wederzijds goedvinden of, zo mogelijk, herplaatsing in een andere functie binnen Dow Benelux. Medewerkers die de organisatie verlaten, zullen naast een vertrekregeling ook ondersteuning krijgen bij het vervolg van hun loopbaan.

Sluiting fabriek

Een apart verhaal binnen de reorganisatie is de sluiting van de ruim vijftig jaar oude Aminesfabriek, waar halffabrikaten worden gemaakt voor gebruik in verharders, kleefstoffen, brandstoffen en smeermiddelen. Daar werken 35 mensen, onder wie twintig operators. Zij kunnen mogelijk intern herplaatst worden. Er zijn voldoende vacatures voor operators.

De sluiting van de Aminesfabriek is eind dit jaar voorzien. Een aantal medewerkers zal daarna nog nodig zijn voor schoonmaakwerkzaamheden en voorbereiding van de sloop van de fabriek.

Niet alleen in de productie, maar ook bij de serviceafdelingen in Terneuzen verdwijnen banen, in totaal 65. Met de ondernemingsraad van deze afdelingen vindt nog overleg plaats. Op korte termijn wordt helderheid verwacht.

Wereldwijde operatie

De reorganisatie bij Dow in Terneuzen maakt deel uit van een wereldwijde operatie om het kostenniveau binnen het Amerikaanse chemieconcern met zes procent terug te brengen. De coronacrisis heeft de omzet in verschillende onderdelen van het bedrijf onder druk gezet, onder meer door de terugval in de automobielindustrie.

Dow Benelux neemt de tijd om de maatregelen door te voeren. Voor de zorgvuldigheid is dat heel belangrijk, aldus OR-voorzitter Obrie. De reorganisatie moet eind volgend jaar volledig afgerond zijn. Bij Dow Benelux en de ondersteunende afdelingen in Terneuzen werken ongeveer 2700 mensen, waarmee het bedrijf de grootste particuliere werkgever in Zeeland is.