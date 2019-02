Akkoord over 200 arbeidsmigranten op Philips-terrein in Terneuzen

Het Terneuzense college van B en W heeft zoals verwacht dinsdag de vergunning verleend voor het project. Omwonenden uit de aanpalende wijk Triniteit en ondernemers in de directe omgeving uitten eerder bezwaren tegen het plan. Ze vrezen overlast en mogelijk ook beperkingen voor de bedrijfsvoering.

Klankbordgroep

Volgens B en W van Terneuzen zijn met de ontwikkelaar, Cube Park Accommodation, duidelijke afspraken gemaakt voor ‘een goed beheer zodat de huisvesting naar tevredenheid kan verlopen'. Zo is overeengekomen dat er een klankbordgroep wordt gevormd met vertegenwoordigers uit de omgeving. Dit moet helpen snel in te kunnen spelen op vragen en signalen uit de buurt.

De behoefte aan woonruimte voor tijdelijke arbeidskrachten is en blijft groot, verklaart wethouder Frank van Hulle de collegebeslissing. De projectorganisatie voor de bouw van de Nieuwe Sluis verklaarde maandag nog dat speciale huisvesting voor werkers aan de sluis niet nodig is, wat Van Hulle overigens verraste. ,,Maar de economische bedrijvigheid in de Kanaalzone is zo groot”, stelt de wethouder, ,,dat er mensen van buiten de regio nodig zijn en blijven. Voor de glastuinbouw, maar ook voor projecten bij bijvoorbeeld Dow en Yara, en er komen nieuwe bedrijven.”

Druk

Monique van Velzen van AVV Beheer in Middelburg en Cube Park Accommodation laat weten ‘heel blij’ te zijn met het besluit van B en W. De druk was ook groot. De arbeidsmigranten komen eerst in wooneenheden waarin eerder een verpleeghuis was gevestigd in Vlissingen. Maar deze moeten op korte termijn weg, heeft het gemeentebestuur van Vlissingen opgelegd.

Tegen de verleende vergunning kan nog wel bezwaar worden gemaakt. Een termijn van zes weken staat daarvoor. Vanuit het bewonersplatform Triniteit is eerder aangegeven dat gereageerd zal worden.

Tien jaar

Inmiddels is de ondergrond voor de huisvesting op het voormalige Philips-terrein al in gereedheid gebracht. Van Velzen meldt zo snel mogelijk met de verdere voorbereidingen te willen beginnen. Zij verwacht dat met de opbouw van de accommodatie ‘enige maanden’ gemoeid zal zijn. De planning is voor het einde van de zomer de eerste bewoners te verwelkomen.