Akkerbouwer José Waverijn gaat met druppelaars en sensoren de droogte te lijf: ‘Ik zie toekomst in ondergrondse irrigatie’

Eindelijk is het zover: na twintig jaar komt er een randweg bij Vogelwaar­de

12:33 VOGELWAARDE - Bewoners van de doorgaande weg Rapenburg in Vogelwaarde hebben er lang naar uitgekeken, verlost worden van zwaar verkeer. Als de voortekenen niet bedriegen, gaat hun hartenwens in 2021-2022 in vervulling: een randweg oostelijk van Rapenburg.