Agressieve Belg duwt agente na relationele ruzie in IJzendijke

‘Alsof wij het vuilputje van Nederland zijn’: zorgen over thermisch gereinigde grond in Zeeland

10 mei MIDDELBURG - De een maakt zich zorgen, de ander heeft vooral vragen. De brief van het dagelijks provinciebestuur over de opslag van thermisch gereinigde grond in Zeeland heeft in elk geval niemand gerustgesteld. ,,Ik denk dat er alle reden is voor verdere vragen”, zegt Statenlid Joan van Burg (SGP).