Agenten rukken uit voor ‘dode hond’ in park Terneuzen

video In het bos was een plek waar hij afsprak met zijn ‘geheime liefdes’

26 maart IJZENDIJKE - Achter een hotel in IJzendijke en in een bos bij het gehucht Nummer Een is dinsdag gezocht naar de sinds 2010 vermiste Herman Ploegstra. Met een grondradar en speurhonden zochten politie en NFI naar aanwijzingen. Pas woensdag zal het coldcaseteam de resultaten kunnen melden.