Agenten gewond bij aanhouding doorrijder in Axel

Willibror­dus­school in Hulst wandelt voor water voor de kinderen in Malawi

17:59 HULST - Leerlingen van de midden- en bovenbouw van de St. Willibrordusschool in Hulst ervoeren vrijdag hoe ‘de arme kindjes in Afrika’ leven. Zij zeulden vijf kilometer lang met het gewicht van twee liter water op hun rug en soms op het hoofd over de stadswallen.