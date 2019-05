Afsluiting Sasse Westkade is gebed zonder einde: ‘Het is welletjes, we moeten opkomen voor de burgers’

Eveline uit Terneuzen is al 24 jaar idolaat van de Backstreet Boys: de magie blijft

18:09 TERNEUZEN - De Backstreet Boys treden vanavond voor het eerst in vijf jaar op in Nederland, in de Amsterdamse Ziggo Dome. Voor Eveline Verhelst-Crämers moet dan alles wijken. De 36-jarige Terneuzense volgt de Amerikaanse groep inmiddels al bijna een kwart eeuw. ,,Ik voel nog steeds die spanning.”