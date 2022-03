Afscheid van de bonte wereld van Theo en Yvonne betekent afscheid van Het Podium

De Stoof gaat eind dit jaar dicht. Theo en Yvonne Hamelink hebben de knop doorgehakt. Sterker nog, de kerk waar de brocantezaak in is gevestigd, is al verkocht. Klanten hebben nog even de tijd om zich te vergapen aan de veelheid aan spullen.

Wie niet eerder in de zaak was, valt na één voet over de drempel stil. Een overdaad aan indrukken. Van Afrikaanse speerpunten, via vintage speelgoedautootjes tot heiligenbeelden en ver, ver daar voorbij. Wat ooit een ingetogen gereformeerde kerk was, is dat niet meer. De Stoof is de bonte wereld van Theo en Yvonne Hamelink. Samen drijven ze de brocantewinkel, alsmede het podium boven hun hoofd. Dat Het Podium is gedoopt.